В платье с принтом и шлепанцах: королева Максима приехала с визитом в Африку

Королева Нидерландов Максима находится с визитом в Африке. Вчера Ее Величество посетила несколько мероприятий, о которым хотим вам рассказать.

Королева посетила рынок Макумбушо вДар-эс-Саламе, Танзания. PharmAcces — некоммерческая организация, занимающаяся инклюзивным рынком здравоохранения в Африке. Королева побеседовала на рынке Макумбушо с агентами мобильного банкинга и продавцами о цифровых финансовых услугах и о том, что это значит для предпринимательства.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В Танзании Ее Величество находится в качестве специального адвоката Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по инклюзивному финансированию в целях развития.

Также королева Максима посетила детскую больницу Шарлотты в Танзании. На этой встрече 51-летняя королева появилась в макси-платье с цветочным принтом от французского бренда Axelle за 191 доллар и шлепанцах Carrie Forbes стоимостью 308 долларов. Королева собрала волосы в хвост, сделала яркий маникюр и надела серьги-висюльки с крупными камнями.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима / Фото: Getty Images

Выглядела королева просто и непринужденно и с интересом делала свою работу.

Напомним, недавно королева Максима и король Виллем-Александр вернулись из Швеции, где находились три дня с государственным визитом.

Королева Максима и король Виллем-Александр в Швеции / Фото: Getty Images

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