В платье с принтом листьев и в жемчужных серьгах: королева Матильда сходила на выставку

В поездку королева Бельгии отправилась в качестве Защитника ООН по Целям устойчивого развития. В один из дней своего визита Матильда побывала на плантации какао, куда приехала в зеленом платье с рюшами и кружевом от Diane von Furstenberg, которое дополнила серьгами-висюльками из цветных камней и несколькими золотыми браслетами на запястье. У нее была ее фирменная прическа и легкий макияж на лице.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Вернувшись обратно в Брюссель, королева Матильда посетила выставку бельгийского художника Рене Магритта. Эта выставка является частью более крупного мероприятия, посвященного 100-летию сюрреализма, и фокусируется на международных контактах бельгийских сюрреалистов, политико-историческом фоне и главных женщинах-художницах этого авангардного движения.

На этом мероприятии Ее Величество появилась в красно-белом платье с принтом листьев, в руках держала замшевый клатч и была в жемчужных серьгах. Макияж и прическа у королевы были традиционными.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали вам битву образов королевы Матильды и первой леди США Джилл Байден. Они носили одинаковые платья от Oscar de la Renta.

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