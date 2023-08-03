В платье с принтом, напоминающим азулежу: принцесса Люксембурга выступила на мероприятии

В Испании состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня кончины короля Бельгии Бодуэна. Церемония состоялась на вилле Астрида в Мотриле, где был открыт специальный мемориал в честь покойного монарха.

Среди гостей мероприятия были король Бельгии Филипп с дочерью Элеонорой, испанская королева София и принцесса Маргарита Люксембургская.

66-летняя женщина выступила перед присутствующими с трибуны. Она надела синее-белое платье с длинными рукавами и V-образным декольте. Рисунок на платье напоминал азулежу - традиционный синий рисунок на тортугальской плитке. Автором этого платья является бренд Eden, а дополнила она его сине-золотыми бусами и серьгами с синими камнями.

Маргарита Люксембургская / Фото: Getty Images

Маргарита - четвертый ребенок и вторая дочь великого герцога Люксембургского Жана и принцессы Бельгии Жозефины-Шарлотты. Как сестра великого герцога Анри Люксембургского и невестка принца Ханса-Адама II Лихтенштейна, она является принцессой двух нынешних королевств и членом правящих династий Люксембурга и Лихтенштейна.

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