В платье с принтом пейсли: герцогиня Эдинбургская на приеме в Виндзорском замке

Герцогиня Эдинбургская Софи посетила прием, организованный королем Чарльзом III и королевой Камиллой в Виндзорском замке.
Чествовали на мероприятии творчество Уильяма Шекспира, а прием провели по случаю 400-летия со дня публикации первого собрания пьес поэта.
58-летняя герцогиня Эдинбургская появилась на приеме в темно-синем платье миди с принтом пейсли от бренда Etro, дополнив его клатчем Sophie Habsburg и замшевыми туфлями-лодочками от Jimmy Choo. Герцогиня распустила волосы, сделала макияж и надела серьги-висюльки и несколько золотых браслетов.
Напомним, королева Камилла появилась на мероприятии в новом синем платье от своего любимого дизайнера Фионы Клэр. А ее супруг король Чарльз надел темно-синий костюм, который идеально гармонировал с нарядом его жены-королевы.
Читайте также:
- Герцогиня Софи в платье в горох, а король Чарльз с бокалом: в Букингемском дворце состоялся прием
- В нежном платье и эксклюзивной шляпе: герцогиня Эдинбургская Софи посетила королевские скачки в Аскоте
- В кремовом платье и элегантной шляпе с цветком: герцогиня Софи на официальном дне рождения короля