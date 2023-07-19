В платье с принтом пейсли: герцогиня Эдинбургская на приеме в Виндзорском замке

Чествовали на мероприятии творчество Уильяма Шекспира, а прием провели по случаю 400-летия со дня публикации первого собрания пьес поэта.

Герцогиня Эдинбургская Софи и герцогиня Глостерская / Фото: Getty Images

58-летняя герцогиня Эдинбургская появилась на приеме в темно-синем платье миди с принтом пейсли от бренда Etro, дополнив его клатчем Sophie Habsburg и замшевыми туфлями-лодочками от Jimmy Choo. Герцогиня распустила волосы, сделала макияж и надела серьги-висюльки и несколько золотых браслетов.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Напомним, королева Камилла появилась на мероприятии в новом синем платье от своего любимого дизайнера Фионы Клэр. А ее супруг король Чарльз надел темно-синий костюм, который идеально гармонировал с нарядом его жены-королевы.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Читайте также: