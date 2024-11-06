В платье с принтом polka dot и солнцезащитных очках: рассматриваем образ, в котором Мелания Трамп появилась на избирательном участке

54-летняя бывшая первая леди США пришла на выборы в сопровождении своего супруга Дональда Трампа.

В день выборов, 5 ноября, Мелания Трамп на избирательном участке в центре отдыха Мортона и Барбары Мандел в Палм-Бич, штат Флорида, появилась в стильном аутфите. На ней было черное платье миди в мелкий белый горошек от бренда Dior. Наряд имел воротник, короткие рукава, черные пуговицы и тонкий ремешок в тон платья.

Лук она дополнила черными солнцезащитными очками и черными кожаными остроносыми туфлями на шпильках.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

У нее была укладка с легкими локонами, макияж с нежным оттенком помады и длинный молочный маникюр.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Трамп был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и был без галстука. Костюм он скомбинировал с классическими черными туфлями и фирменнойкрасной кепкой с лозунгом своей президентской кампании – Make America Great Again

Проголосовав супруги остановились у избирательной кабинки, чтобы пообщаться с журналистами.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Напомним, Мелания Трамп уже не в первый раз одевает это платье с принтом polka dot. В нем она была на интервью Fox News, где рассказала о выходе своих мемуаров.

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