В платье с принтом "собачий зуб" и острыми плечами: Билли Портер в эффектном образе блистал на премии

В платье с принтом "собачий зуб" и острыми плечами: Билли Портер в эффектном образе блистал на премии

52-летний актер выбрал для своего выхода стильный наряд.

Куда бы ни пришел Билли Портер, он всегда оказывается в центре внимания. А все благодаря его эпатажным образам.

Актер посетил на днях церемонию награждения премии Fashion Award в Королевском Альберт-холле в Лондоне.

Билли Портер / Associated Press

Перед камерами Билли позировал в длинном блестящем черно-белом платье с крупным принтом "собачий зуб", расшитом бисером, и с острыми и высокими плечами, которое отлично сидело на его фигуре.

Билли Портер / Getty Images

Наряд он сочетал черными сапогами на высокой платформе и каблуках.

Свой лук Портер дополнил укладкой и макияжем с акцентом на черных тенях на веках. В ушах у него были жемчужные круглые серьги.

Билли Портер / Associated Press

А на премии American Music Awards Билли появился в голубом костюме интересного кроя от Botter с вырезом на груди и с зонтиком, который был прикреплен сзади к его костюму. Он сделал себе синий маникюр, а на пальцах у шоумена сверкало несколько колец с цветными камнями.

Билли Портер / Associated Press

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