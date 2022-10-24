В платье с принтом "собачий зуб" и пикантным декольте: эффектный лук жены нового министра по связям с парламентом Италии

В минувшие выходные лидер правой партии "Братья Италии" — 45-летняя Джорджа Мелони — вместе с министрами ее коалиционного правительства приняли присягу в президентском дворце Квиринал в Риме.

Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Новоназначенным министром по связям с парламентом стал Лука Кириани. На церемонию присяги он прибыл вместе со своей супругой Клаудией Кузинато. Женщина выглядела эффектно. На ней было миди-платье по фигуре с принтом "собачий зуб" и пикантным вырезом в зоне декольте. Тонкую талию Клаудия подчеркнула поясом с золотыми цепочками.

Лука Кириани с женой / Фото: Associated Press

Свой образ она дополнила черным укороченным жакетом, колготами в сетку, черными ботильонами на шпильках и черной сумочкой. Волосы Кузинато распустила и сделали макияж с черно-серыми стрелками на веках.

Лука Кириани был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и галстук с узором.

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