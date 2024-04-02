В платье с принтом тай-дай: королева Рания встретилась с первой леди Египта

Королева Иордании поделилась очередным снимком в своем Instagram.
Ее Величество королева Рания встретилась с женой президента Египта, госпожой Энтиссар Эль-Сиси в Аммане.
На встречу Рания приехала в платье миди с водолазкой из шелкового крепдешина с принтом тай-дай от Marques Almeida. Королева собрала волосы в прическу и сделала традиционный макияж.
Ее гостья, первая леди Египта, была одета в нежно-розовое платье и головной убор, подобранный в тон. Дамы были запечатлены на красивом деревянном диване с кремово-белыми подушками.
Напомним, в прошлый свой выход королева Рания в черном платье с цветочной аппликацией побывала на мероприятии вместе с членами своей семьи – мужем королем Абдаллой II и сыновьями – кронпринцем Хусейном и принцем Хашимом.
Читайте также: