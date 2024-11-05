В платье с принтом Vote и на шпильках: Джилл Байден встретилась со сторонниками Камалы Харрис

Первая леди США продемонстрировала стильный образ.
Джилл Байден выступила перед сторонниками кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис в Дареме.
Она также разнесла коробки с печеньем сторонникам Харрис в Каррборо.
Там первая леди появилась в черном платье миди с принтом в виде Vote, что в переводе означает "голосовать". Сверху она надела темный двубортный жакет с золотыми пуговицами и обула черные замшевые туфли на шпильках.
Аутфит Джилл дополнила укладкой с локонами и макияжем с акцентом на глазах. Уши она украсила жемчужными серьгами.
Напомним, именно сегодня, 5 ноября, в США проходят выборы президента.
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