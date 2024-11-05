В платье с принтом Vote и на шпильках: Джилл Байден встретилась со сторонниками Камалы Харрис

Джилл Байден выступила перед сторонниками кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис в Дареме.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Она также разнесла коробки с печеньем сторонникам Харрис в Каррборо.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там первая леди появилась в черном платье миди с принтом в виде Vote, что в переводе означает "голосовать". Сверху она надела темный двубортный жакет с золотыми пуговицами и обула черные замшевые туфли на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Джилл дополнила укладкой с локонами и макияжем с акцентом на глазах. Уши она украсила жемчужными серьгами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, именно сегодня, 5 ноября, в США проходят выборы президента.

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