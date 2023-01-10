В платье с принтом вышиванки: фотографы запечатлели жену премьер-министра Канады в аэропорту

Софи Грегуар Трюдо с мужем приехали с официальным визитом в Мексику.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Грегуар Трюдо прибыли в международный аэропорт имени Фелипе Анхелеса в Зумпанго, Мексика. Трюдо приехал в Мехико для участия в саммите лидеров трех стран Северной Америки.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Там их встретили президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и его супруга Беатрис Гутьеррес Мюллер.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Софи Грегуар выглядела волшебно. На ней было легкое белое платье миди с голубым принтом, который напоминал вышивку, и с пуговицами в зоне декольте. Обула она синие замшевые туфли-лодочки на шпильках.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

На шее у Грегуар были кулоны на золотых цепочках, в ушах – лаконичные серьги, а на руке – золотой браслет и кольцо с камнями. Аккуратная укладка и нежный макияж завершили аутфит Софи.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Трюдо был одет в серый костюм, белую рубашку и галстук в крапинку.

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