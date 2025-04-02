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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В платье с прозрачными рукавами: элегантная королева Мэри сходила с мужем в ресторан

Король Дании Фредерик X и его супруга королева Мэри третий день находятся с визитом во Франции.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мэри и король Фредерик X

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Вчера Их Величества поужинали в отеле Le Grand Hotel в Париже.

«Во вторник вечером в парижском отеле Le Grand Hôtel Их Величества собрали более 300 гостей на ответный ужин. Среди гостей были члены делегации государственного визита, а также избранные представители Франции и Дании.

Королева Мэри / © Associated Press

Королева Мэри / © Associated Press

Ужин ознаменовал прочные связи между Францией и Данией в дипломатии, культуре, политике и бизнесе. Гости насладились датскими блюдами, приготовленными датской национальной кулинарной командой, а также развлекательной программой с музыкой и балетом в течение вечера», — говорится в сообщении датской королевской семьи в Instagram.

Королева Мэри появилась на ужине в черном платье, расшитом золотыми цветами, с поясом на талии и прозрачными рукавами, а к наряду она подобрала ажурные туфли-лодочки на каблуках. Волосы Мэри были уложены красивыми волнами, в ушах были серьги-висюльки бронзового цвета, также Ее Величество сделала красивый макияж с блестящими тенями на веках и слегка подчеркнула губы.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Associated Press

Королева Мэри и король Фредерик X / © Associated Press

Ее супруг король Фредерик X был в классическом черном полосатом костюме, белой рубашке и с красным галстуком.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Напомним, днем ранее королева блистала в элегантном брючном костюме на Франко-датском экономическом форуме в Париже.

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