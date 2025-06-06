Президентские супруги Франции и Бразилии / © Associated Press

Реклама

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон устроили государственный ужин в Елисейском дворце по случаю официального визита в Париж президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы и его супруги Розангелы да Силвы. Перед ужином они сфотографировались.

Президентские супруги Франции и Бразилии / © Associated Press

Первая леди Франции выбрала для такого события элегантное черное платье макси со сдержанным прямым силуэтом, подчеркнувшим ее утонченную фигуру. Изюминкой аутфита Брижит стали прозрачные сетчатые рукава и верх, украшенные красивой цветочной вышивкой из камней, что придало луку женственности и легкого шика.

Президентские супруги Франции и Бразилии / © Associated Press

Наряд жена президента дополнила туфлями цвета металлик и серебряным клатчем с перфорацией. Брижит собрала волосы в элегантную прическу и сделала традиционный макияж смоки-айс. Уши она украсила лаконичными серьгами, а руки — кольцами с камнями.

Реклама

Президентские супруги Франции и Бразилии / © Associated Press

Эммануэль Макрон был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук, которые скомбинировали с черными туфлями.

Президентские супруги Франции и Бразилии / © Associated Press

Напомним, ранее Брижит Макрон продемонстрировала стильный образ в белом ансамбле и с шелковым платком Louis Vuitton.