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В платье с прозрачными рукавами и красивой вышивкой: Брижит Макрон очаровала изысканным образом на государственном ужине
Первая леди Франции в очередной раз доказала, что имеет безупречный вкус и чувство стиля.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон устроили государственный ужин в Елисейском дворце по случаю официального визита в Париж президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы и его супруги Розангелы да Силвы. Перед ужином они сфотографировались.
Первая леди Франции выбрала для такого события элегантное черное платье макси со сдержанным прямым силуэтом, подчеркнувшим ее утонченную фигуру. Изюминкой аутфита Брижит стали прозрачные сетчатые рукава и верх, украшенные красивой цветочной вышивкой из камней, что придало луку женственности и легкого шика.
Наряд жена президента дополнила туфлями цвета металлик и серебряным клатчем с перфорацией. Брижит собрала волосы в элегантную прическу и сделала традиционный макияж смоки-айс. Уши она украсила лаконичными серьгами, а руки — кольцами с камнями.
Эммануэль Макрон был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук, которые скомбинировали с черными туфлями.
Напомним, ранее Брижит Макрон продемонстрировала стильный образ в белом ансамбле и с шелковым платком Louis Vuitton.