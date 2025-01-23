В платье с пышным фатином: рассматриваем образ Сары Фергюсон для мюзикла "Призрак оперы"

Рыжеволоса и всегда улыбчивая Сара Фергюсон никогда не была столь же популярной, как принцесса Диана, однако до развода с мужем тоже регулярно посещала многие мероприятия, в качестве члена британской королевской семьи.

В январе 1988 года герцогиня Йоркская отправилась в Нью-Йорк, где посетила несколько мероприятий. Одним из запланированных ею событий был мюзикл "Призрак оперы", который показывали в театре Majestic. Сара же посетила премьерную постановку этого легендарного шоу, которое впоследствии шло в этом театре до февраля 2023 года.

В тот вечер Сара выбрала для мероприятия довольно театральный и эффектный наряд, ведь на ней было черное длинное платье с фатином и бархатом.

Сара Фергюсон / Фото: Associated Press

Из фатина была выполнена юбка, а также отделка на воротнике и манжетах. Платье Сара украсила также брошью, которую оригинально прикрепила на живот.

Сара Фергюсон / Фото: Associated Press

Прическа у нее была высокой и объемной, в конце 80-х такие были в моде. А вот гламур ее вечернему образу добавили украшения - Сара надела бриллиантовые серьги и колье, а также свое любимое украшение - тиару, которую ей подарила королева Елизавета II на свадьбу.

Сара Фергюсон / Фото: Associated Press

Однако не все в Нью-Йорке прошло так хорошо, как может показаться на фото. Та поездка была немного омрачена нападением на герцогиню. 22 января на Сару напал молодой человек у входа в ее отель. Мужчина, который кричал "убийцы 3/8" и держал в руках флаг Ирландской республиканской армии. Когда он бросился на Сару, был "обвинен в попытке нападения на герцогиню и нападении на федерального агента". Позже пресс-секретарь Госдепартамента заявил, что Фергюсон не пострадала в результате того инцидента.

Сара Фергюсон / Фото: Associated Press

Читайте также:

Сара Фергюсон - бывшая жена принца Эндрю (13 фото)