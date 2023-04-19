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В платье с расклешенными рукавами: пресс-секретарь Байдена продемонстрировала интересный образ

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
228
Время на прочтение
1 мин
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В платье с расклешенными рукавами: пресс-секретарь Байдена продемонстрировала интересный образ

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер любит яркие цвета, но в этот раз отдала предпочтение сдержанному оттенку наряда.

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – выступила на традиционном брифинге в Вашингтоне.

Женщина надела темно-синее платье необычного фасона, ведь рукава у него были расклешенными, что придавала этому строгому деловому луку немного романтичных ноток.

Также наряд был украшен небольшой белой каймой на вороте-стойке и рукавах. Образ Карин дополнила серьгами с жемчужинами, макияжем и ярким маникюром. Волосы она просто уложила в любимую прическу.

Карин Жан-Пьер / © Getty Images
Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
228
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