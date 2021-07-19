В платье с разрезами и эспадрильях: Джилл Байден на Южной лужайке Белого дома

Первая леди США вернулась с уикенда в Вашингтон в стильном образе.
Фотографы запечатлели, как президент США Джо Байден с Джилл Байден, шли по Южной лужайке Белого дома после их возвращения из исторической загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде.
Первая леди была одета в светло-голубое платье с принтом и на пуговицах. Его она сочетала с темным жакетом на молнии и синими эспадрильями с завязками на щиколотках.
Руки Джилл украсила часами, широким золотым и жемчужным браслетами. В ушах у нее были изящные жемчужные серьги.
Макияж смоки-айс и аккуратная укладка завершили аутфит миссис Байден.
На Джо был темно-синий классический костюм, светлая рубашка в полоску и коричневые туфли.
Ранее первая леди появилась на публике в длинном темно-синем платье с цветочным принтом от Oscar de la Renta. На талии был завязан на бант красный пояс.
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