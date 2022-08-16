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В платье с разрезом и лоферах: леди Амелия Виндзор на премьере сериала в Лондоне

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В платье с разрезом и лоферах: леди Амелия Виндзор на премьере сериала в Лондоне

Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Леди Амелия Виндзор посетила премьеру сериала "Дом дракона" в Leicester Square Gardens в Лондоне.

26-летняя леди Амелия выглядела эффектно в черном платье миди с одним высоким разрезом на тонких бретельках и с декольте в форме сердца от Reformation. Лук свой аристократка дополнила грубыми кожаными лоферами от Miu Miu и короткими черными носками, а также маленькой черной сумкой на плече.

Из аксессуаров девушка надела несколько золотых цепочек и очень много разных браслетов и колец. Ее волосы были распущены, а на лице был легкий дневной макияж. Девушка позировала фотографам на красной дорожке.

Кстати, Амелия - одна из членов британской королевской семьи, которая публично высказывалась в поддержку Украины.

Амелия Виндзор / © Getty Images
Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Она делала перепост в своем Instagram Stories, опубликовав информацию о том, как поддержать людей в Украине во время войны.

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