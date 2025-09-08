ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
42
Время на прочтение
1 мин

В платье с разрезом и плаще: королева Мэри посетила празднование Дня флага

Король и королева Дании приняли участие в параде в честь Дня флага на Дворцовой площади Кристиансборга.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри надела изумрудное платье длины миди с высоким разрезом, в сочетании с бежевым длинным плащом свободного кроя и замшевыми черными туфлями на устойчивых каблуках. В руках у Мэри был платок, на голове черная повязка, волосы распущены, в ушах серьги-гвоздики с бриллиантами, а на лице выразительный макияж.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

«День флага посвящен всем, кто служит или служил в Вооруженных силах, службах по чрезвычайным ситуациям, полиции, Министерстве иностранных дел и Службе здравоохранения Дании. День флага также является чествованием родственников этих людей, — говорится в подписи под видео, которым поделились во дворце.

На прошлой неделе королева Мэри посетила несколько встреч, в том числе и деловую, которая прошла в офисе ее фонда Mary Fonden. На ней королева появилась в простом луке и практически без макияжа.

Дата публикации
Количество просмотров
42
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie