В платье с разрезом и плаще: королева Мэри посетила празднование Дня флага

Королева Мэри

Королева Мэри надела изумрудное платье длины миди с высоким разрезом, в сочетании с бежевым длинным плащом свободного кроя и замшевыми черными туфлями на устойчивых каблуках. В руках у Мэри был платок, на голове черная повязка, волосы распущены, в ушах серьги-гвоздики с бриллиантами, а на лице выразительный макияж.

Королева Мэри

«День флага посвящен всем, кто служит или служил в Вооруженных силах, службах по чрезвычайным ситуациям, полиции, Министерстве иностранных дел и Службе здравоохранения Дании. День флага также является чествованием родственников этих людей, — говорится в подписи под видео, которым поделились во дворце.

На прошлой неделе королева Мэри посетила несколько встреч, в том числе и деловую, которая прошла в офисе ее фонда Mary Fonden. На ней королева появилась в простом луке и практически без макияжа.