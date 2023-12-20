В платье с разрезом и с уггами в руках: папарацци подловили Джилл Байден на кладбище

Президентские супруги побывали на мессе в церкви.
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден попали в объективы папарацци на кладбище по дороге в католическую церковь Святого Иосифа в Уилмингтоне, штат Делавер.
Там состоялась траурная служба, на которой почтили память погибшей первой жены Байдена – Нилии Хантер Байден и их 13-месячной дочери Наоми (18 декабря исполнился 51 год со дня автокатастрофы).
Кроме президентских супругов, на мессе были их дочь Эшли Байден, сын Хантер Байден с супругой Мелиссой Коэн Байден и другие члены семьи.
В этот день первая леди появилась во всем черном. На ней было длинное платье с разрезом, жакет и черные замшевые сапоги, которые она потом сменила на бежевые угги (которые по дороге в церковь несла в руках).
Джо был одет в черное пальто, олимпийку, брюки и туфли.
Напомним, Джилл Байден в жакете с паетками и на каблуках прибыла на военную базу.
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