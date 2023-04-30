В платье с разрезом и в голубых туфлях: пресс-секретарь Байдена посетила светский ужин в Вашингтоне

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер всегда тщательно продумывает каждый свой деловой образ, в котором идет на работу. На светские мероприятия Карин тоже хорошо готовится и обращает внимание на каждую деталь.

Вчера, 29 апреля, Карин посетила ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Перед камерами она появилась в эффектном белом платье до пола, на запах и без рукавов. Наряд имел V-образный вырез и разрез.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Платье Жан-Пьер сочетала с замшевыми голубыми туфлями и голубым клатчем с серебряным обрамлением.

Пресс-секретарь сделала аккуратную укладку, вечерний макияж, подчеркнув глаза голубым карандашом, в ушах у нее были длинные серебряные серьги, а на руке – металлический браслет с бирюзовыми камнями. Она выглядела великолепно.

Напомним, недавно Карин Жан-Пьер побывала на государственном ужине, который президент Джо Байден организовал по случаю официального визита президента Южной Кореи Юн Сук Йоля в Вашингтон.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Там пресс-секретарь предстала в роскошном белом платье, расшитом пайетками, с высоким разрезом и пикантным декольте. Обула она красные замшевые туфли, которые выглядели гармонично с красной помадой на губах.

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