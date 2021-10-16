В платье с роскошной вышивкой: королева Летиция и ее муж вручили награду в Барселоне

Король Испании Филипп и его супруга королева Летиция посетили мероприятие в Барселоне - литературную премию "Планета".
Это престижная премия, которая вручается с 1952 года за лучший неопубликованный роман на испанском языке.
По своей денежной составляющей в 601 тысячу евро "Планета" занимает второе место в мире после Нобелевской премии по литературе. Каждый год награда вручается 15 октября, в день святой Терезы.
Супруги вручили награду победителям - трем писателям Антонио Мерсеро, Хорхе Диас и Агустину Мартинесу, которые пишут романы под псевдонимом Кармен Мол. На мероприятии королева Летиция появилась в роскошном платье миди от испанского модельера Фелипе Варела. Наряд был темного цвета и богато расшит бисером и пайетками.
Свой образ королева дополнила туфлями-лодочками, клатчем и сережками, а вот на лице у нее был вечерний макияж выполнен в технике cut-crease.
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