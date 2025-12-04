В платье с рукавами-колоколами: первая леди Германии выбрала необычное платье для банкета

Король с королевой и первая пара Германии / © Associated Press

Реклама

Британская королевская семья на этой неделе принимает президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и первую леди Эльке Бюденбендер. В честь супругов в Виндзорском замке 3 декабря устроили роскошный банкет.

Главные гости — президентская чета — появились в вечерних образах в соответствии с протоколом. Президент Штайнмайер был в черном фраке, белой рубашке и жилете, а первая леди выбрала вечернее платье из изумрудного бархата.

Президентская пара Германии / © Associated Press

Платье Эльке Бюденбендер было от немецкого бренда Talbot Runhof. У него были складки спереди, шлейф и оригинальные рукава-колокола, в которых также использован на манжетах атласный шелк.

Реклама

Король с королевой и президентская пара Германии / © Associated Press

Королева Камилла же выбрала для мероприятия платье от бренда Fiona Clare Aldridge с длинными рукавами, декольте и юбкой в складки, которое носила с драгоценностями из королевской сокровищницы.