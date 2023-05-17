В платье с рюшами и шляпе: королева Максима посетила открытие музея

Накануне своего дня рождения, который королева Максима празднует сегодня, она посетила Музей деревни Ван Гога.

Ее Величество побывала на открытии музея в Нюэнене. Ван Гог жил с декабря 1883 года по ноябрь 1885 года в Нюэнене и написал там четверть своих работ.

Королева Максима надела в этот день платье голубого оттенка с рюшами от Claes Iversen, поверх него набросила верблюжьего цвета пальто от Natan Couture и обула свои любимые темно-коричневые туфли-лодочки Gianvito Rossi.

В руках королева несла замшевый клатч в тон обуви, который тоже был от бренда Natan Couture, а на голове у нее была широкополая шляпа Maison Fabienne Delvigne. Также Максима надела из украшений несколько колец, браслетов и массивные серьги коричневого цвета.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Тем временем сегодня королевский дом поделился новым портретным фото именинницы королевы Максимы. Его опубликовали на странице в Instagram с короткой заметкой: "Сегодня королеве Максиме исполняется 52 года".

Читайте также: