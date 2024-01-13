В платье с рюшей и красивых украшениях: королева Максима прибыла в Вашингтон

Королева Максима с рабочим визитом посетила Вашингтон. Она встретилась с директором Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой в штаб-квартире МВФ.

Там Ее Величество появилось в красивом образе. На ней было черно-белое платье миди с рюшей от одного из ее самых любимых брендов Natan Couture. Наряд она сочетала с кожаными туфлями на шпильках от Gianvito Rossi, стоимостью 630 евро.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Особое внимание королева уделила аксессуарам. Максима выбрала часы от Cartier, черные серьги LOTT.gioielli, черную брошь с камнями от Natan Couture, золотой браслет с синим сапфиром от Marianna Lemos, который стоит 2298 евро, и другие браслеты.

Ее Величество собрало волосы сзади и сделало макияж с акцентом на глазах.

Напомним, королева Максима и король Виллем-Александр устроила в канун Рождества праздничную фотосессию.

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