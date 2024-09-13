В платье с широким поясом и с цветком в волосах: королева Максима с мужем на праздничном мероприятии

Их Величества король Виллем-Александр и королева Максима посетили празднования 80-й годовщины освобождения Нидерландов.

"Восемьдесят лет назад Меш стал первым местом в Нидерландах, освобожденным союзниками. В 2024 и 2025 годах мы будем отмечать освобождение Нидерландов 80 лет назад и с тех пор мы живем свободно.

На армейском автомобиле королевская чета проезжает по маршруту, по которому союзники прошли 80 лет назад, от пограничного поста № 35 в Бельгии до Меша. В Меше год поминовения начинается с зажжения огня свободы. После церемонии король Виллем-Александр и королева Максима прогуливаются по деревне и беседуют с очевидцами освобождения", - говорится в сообщении на официальной странице королевской четы в Instagram.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

12 сентября 1944 года Меш стал первой освобожденной деревней в Нидерландах. В последующие месяцы была освобождена остальная часть Нидерландов, что сопровождалось ожесточенными боями, множеством жертв и мучительной голодной зимой. 5 мая 1945 года были освобождены все Нидерланды.

На торжественное мероприятие королева Максима приехала в платье с объемным поясом от Natan Couture в цвете Blush Pink, в своих любимых замшевых туфлях Gianvito Rossi бронзового оттенка, в ее ушах был цветок, а в ушах серьги с бриллиантами и кунцитом Steltman Juwelier & Atelier. Максима держала в руках букет цветов, была в кожаных перчатках и махала публике рукой. Ее супруг король Виллем-Александр был не менее приветлив, когда приветствовал пришедших людей. Он был элегантен в темно-синем костюме, белой рубашке и светло-голубом галстуке.

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