В платье с широким поясом на талии: красивая Брижит Макрон с мужем приняла участие в мероприятии

Эммануэль и Брижит Макроны / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли участие в церемонии награждения в Елисейском дворце в Париже.

Первая леди предстала на мероприятии в темно-синем закрытом платье за колени. Талию она подчеркнула широким кожаным поясом кремового оттенка. Обута Брижит была в синие замшевые туфли на шпильках.

Брижит и Эммануэль Макроны / © Getty Images

Образ она дополнила объемным париком и макияжем с черным карандашом и розовыми румянами. Из украшений госпожа Макрон использовала бриллиантовые серьги и бриллиантовое ожерель. На запястье у Брижит были часы с синим кожаным ремешком.

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Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.

Напомним, Брижит Макрон на выставку в фонде Louis Vuitton в Париже надела черное платье длины миди А-силуэта с длинными рукавами и высоким разрезом и белой вставкой.

© East News © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images