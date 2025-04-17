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В платье с широким поясом на талии: красивая Брижит Макрон с мужем приняла участие в мероприятии
Президентские супруги наградили ремесленников и официальных лиц, которые внесли вклад в реставрацию собора Парижской Богоматери.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли участие в церемонии награждения в Елисейском дворце в Париже.
Первая леди предстала на мероприятии в темно-синем закрытом платье за колени. Талию она подчеркнула широким кожаным поясом кремового оттенка. Обута Брижит была в синие замшевые туфли на шпильках.
Образ она дополнила объемным париком и макияжем с черным карандашом и розовыми румянами. Из украшений госпожа Макрон использовала бриллиантовые серьги и бриллиантовое ожерель. На запястье у Брижит были часы с синим кожаным ремешком.
Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.
Напомним, Брижит Макрон на выставку в фонде Louis Vuitton в Париже надела черное платье длины миди А-силуэта с длинными рукавами и высоким разрезом и белой вставкой.