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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В платье с широким поясом на талии: красивая Брижит Макрон с мужем приняла участие в мероприятии

Президентские супруги наградили ремесленников и официальных лиц, которые внесли вклад в реставрацию собора Парижской Богоматери.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эммануэль и Брижит Макроны

Эммануэль и Брижит Макроны / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли участие в церемонии награждения в Елисейском дворце в Париже.

Первая леди предстала на мероприятии в темно-синем закрытом платье за колени. Талию она подчеркнула широким кожаным поясом кремового оттенка. Обута Брижит была в синие замшевые туфли на шпильках.

Брижит и Эммануэль Макроны / © Getty Images

Брижит и Эммануэль Макроны / © Getty Images

Образ она дополнила объемным париком и макияжем с черным карандашом и розовыми румянами. Из украшений госпожа Макрон использовала бриллиантовые серьги и бриллиантовое ожерель. На запястье у Брижит были часы с синим кожаным ремешком.

Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.

Напомним, Брижит Макрон на выставку в фонде Louis Vuitton в Париже надела черное платье длины миди А-силуэта с длинными рукавами и высоким разрезом и белой вставкой.

Брижит Макрон_3 / © East News

© East News

Брижит Макрон_5
Латифа Ибн Зиатен и Брижит Макрон / © Getty Images

© Getty Images

Брижит Макрон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Брижит Макрон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Брижит Макрон / © Getty Images

© Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

© Getty Images

Брижит Макрон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Брижит Макрон_2 / © Getty Images

© Getty Images

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