В платье с тигровым принтом и ботфортах на шпильках: Брижит Макрон в эффектном образе пришла на фэшн-показ

Первая леди Франции в наряде с животным принтом появилась на Неделю моды в Париже.

Брижит Макрон не частая гостя модных показов, но иногда ее можно увидеть на фэшн-ивентах во время Парижской неделей моды. В этот раз первая леди посетила показ коллекции осень-зима 2025-2026 бренда Stella McCartney. Она сидела в первом ряду шоу.

Там Брижит предстала в эффектном луке. На ней было черное платье миди с тигровым принтом, которое она дополнила таким же галстуком-бантом. Сверху супруга президента надела элегантное шерстяное черное пальто и обула черные остроносые ботфорты на шпильках. Кстати, в ботфортах мы видим госпожу Макрон впервые.

Бриджит Макрон / Фото: Getty Images

Свой образ total black Брижит разбавила красной сумочкой. На ней был парик с прикорневым объемом и лаконичные золотые серьги-кольца, она также сделала макияж смоки-айс и белый маникюр.

Первая леди сфотографировалась с дизайнером бренда Стеллой Маккартни, которая появилась в сером клетчатом жакете, черном топе и черных штанах-палаццо.

Бриджит Макрон и Стелла Маккартни / Фото: Getty Images

Напомним, Брижит Макрон на государственный ужин в Португалии одела платье с якорем.

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