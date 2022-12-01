В платье с торчащими нитками: королева Камилла повторила прошлогодний образ

Несколько дней назад королева Камилла устраивала прием в Букингемском дворце, куда съехались монаршие особы из разных европейских домов и другие гости.

75-летняя Камилла на приеме появилась в молочно-белом платье и высоких черных замшевых сапогах на каблуках. Подол платья выглядел несколько небрежно, словно на нем вылезли нитки.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Этот наряд у Камиллы не новый, в нем она появлялась на публике минимум дважды.

В декабре 2021 года это платье Камилла надевала на прием в Кларенс-хаусе, когда вместе с детьми украшала елку. Оказалось, что у наряда просто необработанные края, так как и год назад, и сейчас наряд выглядит одинаково.

Королева Камилла в декабре 2021 года / Фото: Getty Images

На приеме также присутствовала первая леди Украины – Елена Зеленская, которая совершила визит в Британию и провела там несколько важных встреч.

Елена Зеленская и королева Камилла / Фото: Getty Images

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