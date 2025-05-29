В платье с цепочками от Louis Vuitton: стильный выход Брижит Макрон в Индонезии

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках своего тура по Юго-Восточной Азии посетили Джакарту. Во дворце Мердека супруги встретились с президентом Индонезии Прабово Субианто.

Эммануэль и Брижит Макрон встретились с президентом Индонезии / © Associated Press

Первая леди продемонстрировала на встрече стильный образ в шелковом молочном платье длины миди от своего любимого бренда Louis Vuitton. Наряд имел принт с цепочками и логотипом Модного дома, галстук-бант и юбку со складками и декоративными пуговицами.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Аутфит Брижит дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. Она сделала укладку с прикорневым объемом и завершила лук золотыми украшениями.

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Кстати, в похожем платье первая леди появлялась в 2022 году на военном параде ко Дню взятия Бастилии.

Напомним, Брижит Макрон прибыла в Джакарту в костюме трендового цвета сливочного масла.