Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
293
Время на прочтение
2 мин

В платье с цветами и балетках с птичками: Иванка Трамп поделилась списком книг, которые прочитала

Дочь президента США поделилась с фолловерами в соцсети книгами, которые прочитала в этом году.

Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram свое новое фото и поделилась в посте списком книг, которые она прочитала в уходящем году.

На фотографии дочь президента читает книгу в домашней уютной атмосфере. Она предстала в летнем белом платье миди с синим цветочным принтом. Наряд она скомбинировала с темно-синими бархатными балетками с золотистой вышивкой в виде птичек. У нее были распущенные волосы, которые уложила на одну сторону, и макияж с акцентом на глазах.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

«Вот несколько книг, которые сформировали мой 2025 год: Каждая сместила мой взгляд, некоторые мягко, другие глубоко. Ко многим я возвращаюсь снова и снова, не только для прозрения, а для выравнивания.
- Женщины от Кристин Ханна
Сильная история о мужестве, стойкости и сестринстве против войны. Это возвращает женщин в центр истории и напоминает, что одни из самых смелых действий служения происходят тихо.
- Одиссея Гомера
Каждый год я перечитываю книги, которые задают моим детям в школе. В этом году я снова путешествую по Одиссее с Арабеллой. Это чтит длинную дугу приключений и решимость, которую нужно нажать.
- Творческий акт Рика Рубина
Медитация на восприятие мира как искусства в движении и на дисциплину не как ограничение, а как преданность.
- Выбор от доктора Эдит Евы Эгер
Доказательство того, что даже в темноте свобода — это внутреннее решение.
- Джонатан Ливингстон Чайка Ричарда Баха
Полет как метафора. Басня для тех, кто не хочет жить в заимствованных границах.
- Альманах Навальского Равиканта
Ясность о богатстве, мудрости и счастье. Современный стоицизм.
- Уроки истории Вилла и Ариэль Дюрант
Дистилляция человеческой цивилизации и ее устойчивые шаблоны. Напоминание о том, что перспектива — самая редкая форма мудрости.
- Сила мифа Джозефа Кэмпбелла
Исследование того, как наша частная жизнь отзывается вечными мифами.
- История западной философии Бертранда Рассела
Интеллектуальное паломничество по архитектуре человеческой мысли.
- Дело за счастьем Джефри Розен
Особенно откликается, когда мы приближаемся к 250-летию Америки, эта книга напоминает о том, что наши основатели видели счастье как стремление, коренящееся в добродетели.
- Навстречу содержательной жизни от Саймона Якобсона
Цель находит не в амбициях, а в вере и служении.

Всегда на моей тумбочке: медитации Марка Аврелия, говорящее спокойствие Экхарта Толле, стихотворение на каждую ночь года и необходимый Руми.

Поскольку я начинаю свой список чтения на год вперед, я буду рад услышать ваши рекомендации!», — поделилась Трамп.

Напомним, Иванка Трамп в красивом костюме и лубутенах выступила на саммите в университете.

