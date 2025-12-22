В платье с цветами и балетках с птичками: Иванка Трамп поделилась списком книг, которые прочитала

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Реклама

Иванка Трамп опубликовала в Instagram свое новое фото и поделилась в посте списком книг, которые она прочитала в уходящем году.

На фотографии дочь президента читает книгу в домашней уютной атмосфере. Она предстала в летнем белом платье миди с синим цветочным принтом. Наряд она скомбинировала с темно-синими бархатными балетками с золотистой вышивкой в виде птичек. У нее были распущенные волосы, которые уложила на одну сторону, и макияж с акцентом на глазах.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

«Вот несколько книг, которые сформировали мой 2025 год: Каждая сместила мой взгляд, некоторые мягко, другие глубоко. Ко многим я возвращаюсь снова и снова, не только для прозрения, а для выравнивания.

- Женщины от Кристин Ханна

Сильная история о мужестве, стойкости и сестринстве против войны. Это возвращает женщин в центр истории и напоминает, что одни из самых смелых действий служения происходят тихо.

- Одиссея Гомера

Каждый год я перечитываю книги, которые задают моим детям в школе. В этом году я снова путешествую по Одиссее с Арабеллой. Это чтит длинную дугу приключений и решимость, которую нужно нажать.

- Творческий акт Рика Рубина

Медитация на восприятие мира как искусства в движении и на дисциплину не как ограничение, а как преданность.

- Выбор от доктора Эдит Евы Эгер

Доказательство того, что даже в темноте свобода — это внутреннее решение.

- Джонатан Ливингстон Чайка Ричарда Баха

Полет как метафора. Басня для тех, кто не хочет жить в заимствованных границах.

- Альманах Навальского Равиканта

Ясность о богатстве, мудрости и счастье. Современный стоицизм.

- Уроки истории Вилла и Ариэль Дюрант

Дистилляция человеческой цивилизации и ее устойчивые шаблоны. Напоминание о том, что перспектива — самая редкая форма мудрости.

- Сила мифа Джозефа Кэмпбелла

Исследование того, как наша частная жизнь отзывается вечными мифами.

- История западной философии Бертранда Рассела

Интеллектуальное паломничество по архитектуре человеческой мысли.

- Дело за счастьем Джефри Розен

Особенно откликается, когда мы приближаемся к 250-летию Америки, эта книга напоминает о том, что наши основатели видели счастье как стремление, коренящееся в добродетели.

- Навстречу содержательной жизни от Саймона Якобсона

Цель находит не в амбициях, а в вере и служении.

Реклама

Всегда на моей тумбочке: медитации Марка Аврелия, говорящее спокойствие Экхарта Толле, стихотворение на каждую ночь года и необходимый Руми.

Поскольку я начинаю свой список чтения на год вперед, я буду рад услышать ваши рекомендации!», — поделилась Трамп.

Напомним, Иванка Трамп в красивом костюме и лубутенах выступила на саммите в университете.