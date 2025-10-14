ТСН в социальных сетях

В платье с цветами и объятиях мужа: принцесса Беатрис посетила гала-вечер

Принцесса Йоркская Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци посетили гала-вечер «Искусство желаний 2025» в отеле Chancery Rosewood в Лондоне.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

На мероприятие, которое проходило в отеле Chancery Rosewood, Беатрис приехала в платье миди от своего любимого бренда The Vampires Wife с принтом красных роз, поясом на талии и рюшами на подоле, дополнив его атласными туфлями Tabitha Simmons и клатчем Fiona Kotur черного цвета из змеиной кожи.

Принцесса сделала макияж в натуральных оттенках и уложила волосы мягкими локонами. Ее супруг Эдоардо выглядел надел черный костюм, белую рубашку и галстук в мелкий горошек.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Всего за несколько дней до своего появления на благотворительном мероприятии Беатрис заехала в Нью-Йорк, чтобы отпраздновать свадьбу своего давнего друга Джеймса Грина. Для этого торжественного выхода принцесса также выбрала платье от бренда The Vampire’s Wife с пышными рукавами, оборками на юбке и многослойным кроем в готическом стиле у подола.

Образы принцессы Беатрис - внучки королевы Елизаветы II (17 фото)

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис Йоркская и Дасти Дженкинс, директор по связям с общественностью Spotify / © Getty Images

Принцесса Беатрис Йоркская и Дасти Дженкинс, директор по связям с общественностью Spotify / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Associated Press

Принцесса Беатрис / © Associated Press

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо и сыном Кристофером / © Associated Press

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо и сыном Кристофером / © Associated Press

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Associated Press

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Associated Press

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Associated Press

Принцесса Беатрис / © Associated Press

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

