В платье с цветами и объятиях мужа: принцесса Беатрис посетила гала-вечер

На мероприятие, которое проходило в отеле Chancery Rosewood, Беатрис приехала в платье миди от своего любимого бренда The Vampires Wife с принтом красных роз, поясом на талии и рюшами на подоле, дополнив его атласными туфлями Tabitha Simmons и клатчем Fiona Kotur черного цвета из змеиной кожи.

Принцесса сделала макияж в натуральных оттенках и уложила волосы мягкими локонами. Ее супруг Эдоардо выглядел надел черный костюм, белую рубашку и галстук в мелкий горошек.

Всего за несколько дней до своего появления на благотворительном мероприятии Беатрис заехала в Нью-Йорк, чтобы отпраздновать свадьбу своего давнего друга Джеймса Грина. Для этого торжественного выхода принцесса также выбрала платье от бренда The Vampire’s Wife с пышными рукавами, оборками на юбке и многослойным кроем в готическом стиле у подола.

