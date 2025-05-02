В платье с цветами и шляпе-таблетке: герцогиня Софи посетила службу

Герцогиня Софи / © Getty Images

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Вчера Софи посетила службу Ассоциации Креста Виктории и Георгия Победоносца в церкви Святого Мартина-ин-зе-Филдс в Лондоне.

Героцогиня выглядела элегантно в синем платье с флористическим принтом от любимого бренда Кейт Миддлтон Beulah London, дополнив образ шляпой-таблеткой Jane Taylor London, клатчем из кожи питона от Sophie Habsburg и нюдовыми туфлями-лодочками от Prada.

Герцогиня Софи / © Getty Images

На шее у Софи было миниатюрное золотое ожерелье Giulia Barela Jewelry Design, а в ушах серьги-кольца от этого же бренда, которые герцогиня носит довольно часто. Белокурые волосы она уложила в низкий пучок и сделала дневной макияж на лице.

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Напомним, ранее мы показывали, как герцогиня Эдинбургская вдохновилась образом принцессы Уэльской Кейт.

Герцогиня Софи и принцесса Кейт / © Getty Images