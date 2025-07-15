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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В платье с цветами и венком на голове: леди Китти Спенсер на мероприятии любимого бренда

Британская аристократка леди Китти Спенсер сходила на модный показ.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леди Китти Спенсер

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Китти присутствовала на показе Dolce & Gabbana Alta Moda в Foro Romano в итальянском Риме.

Знаменитость приехала в макси-платье с вышивкой и квадратным декольте от Dolce & Gabbana, дополнив свой образ крупными серьгами-висюльками с камнями и цветочным венком на голове. Леди Китти сделала выразительный макияж глаз со стрелками на веках, нанесла розовые тени и розовую помаду на губы, а волосы собрала в высокую прическу.

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Китти Спенсер поделилась в Instagram несколькими снимками с мероприятия.

Недавно племянница принцессы Дианы показывала, где проводила летний отпуск с семьей и делилась красивыми кадрами в своем блоге.

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