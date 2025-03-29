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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

В платье с цветами на лифе: великая герцогиня Люксембурга посетила ужин в честь президента Сингапура

Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам и первая леди Джейн Иттоги Шанмугаратнам посетили Люксембург.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Великая герцогиня Люксембурга Мария Тереза

Великая герцогиня Люксембурга Мария Тереза

Пара прибыла в Европу с двухдневным государственным визитом по приглашению Великого герцога Анри и Великой герцогини Марии Терезы Люксембургских.

Фото: Cour grand-ducale Luxembourg

Фото: Cour grand-ducale Luxembourg

В рамках этой встречи состоялся государственный прием и ужин, которые проводились в честь гостей герцогов. Мероприятие прошло во Дворце Великого Герцога.

Фото: Cour grand-ducale Luxembourg

Фото: Cour grand-ducale Luxembourg

Герцогиня Мария Тереза очаровала публику выбором вечернего платья. Дело в том, что 69-летняя женщина надела наряд от известного бренда Oscar de la Renta, отличительной чертой которого является цветочная отделка.

Образ она дополнила полупрозрачной накидкой и бриллиантовой тиарой The Belgian Scroll Tiara.

Фото: Cour grand-ducale Luxembourg

Фото: Cour grand-ducale Luxembourg

Напомним, что недавно Анри и Мария Тереза отпраздновали годовщину свадьбы и по этому поводу мы рассказывали об уникальном свадебном наряде с меховой отделкой и двухметровым шлейфом, который в тот день носила невеста.

Дата публикации
Количество просмотров
28
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