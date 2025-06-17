В платье с цветочной аппликацией: герцогиня Софи приехала в Аскот на скачки

Герцогиня Софи / © Getty Images

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Супруга принца Эдварда, герцога Эдинбургского приехала на скачки, которые стартовали сегодня в Аскоте. 60-летняя Софи выбрала для выхода в свет белое макси-платье с цветочной аппликацией и прозрачной тканью сверху, дополнив образ лаконичной шляпой-таблеткой с цветком, нюдовыми босоножками на каблуках и такой же маленькой сумкой, которую держала в руках.

Герцогиня Эдинбургская сделала легкий макияж глаз, подчеркнув ресницы и нанесла полупрозрачный блеск на губы, а белокурые волосы собрана в прическу. Также у нее в ушах сверкали золотые серьги с камнями.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Вчера, напомним, Софи присутствовала на службе ордена Подвязки в Виндзоре, куда приехала в пастельно-розовом платье миди от Suzannah London с пышными рукавами и молочно-белых туфлях-лодочках на каблуках Emmy London и подобрала к образу широкополую пастельно-розовую шляпу Jane Taylor London.

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Принцесса Александра, герцогиня Софи и принцесса Кейт / © Getty Images