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В платье с цветочной аппликацией: герцогиня Софи приехала в Аскот на скачки
Герцогиня Эдинбургская Софи приехала на Королевские скачки в Аскоте.
Супруга принца Эдварда, герцога Эдинбургского приехала на скачки, которые стартовали сегодня в Аскоте. 60-летняя Софи выбрала для выхода в свет белое макси-платье с цветочной аппликацией и прозрачной тканью сверху, дополнив образ лаконичной шляпой-таблеткой с цветком, нюдовыми босоножками на каблуках и такой же маленькой сумкой, которую держала в руках.
Герцогиня Эдинбургская сделала легкий макияж глаз, подчеркнув ресницы и нанесла полупрозрачный блеск на губы, а белокурые волосы собрана в прическу. Также у нее в ушах сверкали золотые серьги с камнями.
Вчера, напомним, Софи присутствовала на службе ордена Подвязки в Виндзоре, куда приехала в пастельно-розовом платье миди от Suzannah London с пышными рукавами и молочно-белых туфлях-лодочках на каблуках Emmy London и подобрала к образу широкополую пастельно-розовую шляпу Jane Taylor London.