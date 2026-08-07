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В платье с цветочным принтом и глубоким декольте: Иванка Трамп появилась в романтичном аутфите
Дочь президента США поделилась в соцсети теплыми снимками с мужем и сыном.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram новую серию семейных фотографий. На одном фото она позировала с мужем Джаредом Кушнером и их младшим сыном Теодором, а на другом супруги сфотографировались на борту яхты на фоне моря.
Для фотосессии Иванка выбрала элегантное длинное платье молочного оттенка с ярким цветочным принтом. Наряд на тонких бретельках имел глубокое V-образное декольте, приталенный силуэт и асимметричный подол с белой кружевной отделкой.
Свой романтичный наряд Трамп дополнила золотой цепочкой, лаконичными серьгами и соломенной плетеной сумкой на золотой цепочке. Ее светлые волосы были распущены и уложены ровными прядями, а макияж она сделала с акцентом на глазах.
Джаред Кушнер появился в темно-синей футболке и бежевых брюках. Их сын был одет в белую рубашку и светлые полосатые шорты. На яхте Иванка и ее муж позировали босиком, что придало кадру непринужденную атмосферу отдыха.
Напомним, ранее Иванка Трамп опубликовала фото в бикини в полоску и с ярким макияжем.