В платье с цветочным принтом и в нюдовых туфлях: княгиня Шарлин на мероприятии во дворце

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Шарлин вручила два чека в пользу своего Фонда и Общества защиты животных Монако (SPA), президентом которого она также является.

Фонду княгини Монакской было сделано пожертвование в размере 60 235 евро, представляющее собой часть выручки от воскресного вечера Гран-при Формулы-1 2024 и 2025 годов на автодроме Jimmy’z.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Эта сумма поможет финансировать жизненно важные проекты в Бангладеш, где Фонд активно борется с утоплением — трагической проблемой, которая ежегодно уносит жизни почти 19 000 человек, включая 14 000 детей.

Кроме того, в фонд Монако было внесено пожертвование в размере 8500 евро благодаря выручке от внутренней продажи, организованной для сотрудников SBM. Эта сумма будет направлена ​​на поддержку деятельности ассоциации в поддержку животных, ожидающих своего дома.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин появилась на мероприятии в хлопковом платье-миди без рукавов и с крупным цветочным принтом от Akris за 2590 евро, обута в кожаные туфли-лодочки с открытой пяткой Gianvito Rossi. Волосы Ее Светлость собрала волосы в низкую прическу и сделала легкий дневной макияж, подчеркивающий ее естественную красоту лица.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Напомним, на прошлой неделе княгиня Шарлин и князь Альбер II провели своих детей в школу. У принца Жака и принцессы Габриэллы, которым по 10 лет, начался новый учебный год и княжеская чета Монако поделилась снимками.