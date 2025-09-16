- Дата публикации
В платье с цветочным принтом и в нюдовых туфлях: княгиня Шарлин на мероприятии во дворце
Княгиня Шарлин приняла в княжеском дворце представителей Общества морских купаний, а фотографиями поделились в Instagram.
Шарлин вручила два чека в пользу своего Фонда и Общества защиты животных Монако (SPA), президентом которого она также является.
Фонду княгини Монакской было сделано пожертвование в размере 60 235 евро, представляющее собой часть выручки от воскресного вечера Гран-при Формулы-1 2024 и 2025 годов на автодроме Jimmy’z.
Эта сумма поможет финансировать жизненно важные проекты в Бангладеш, где Фонд активно борется с утоплением — трагической проблемой, которая ежегодно уносит жизни почти 19 000 человек, включая 14 000 детей.
Кроме того, в фонд Монако было внесено пожертвование в размере 8500 евро благодаря выручке от внутренней продажи, организованной для сотрудников SBM. Эта сумма будет направлена на поддержку деятельности ассоциации в поддержку животных, ожидающих своего дома.
Княгиня Шарлин появилась на мероприятии в хлопковом платье-миди без рукавов и с крупным цветочным принтом от Akris за 2590 евро, обута в кожаные туфли-лодочки с открытой пяткой Gianvito Rossi. Волосы Ее Светлость собрала волосы в низкую прическу и сделала легкий дневной макияж, подчеркивающий ее естественную красоту лица.
Напомним, на прошлой неделе княгиня Шарлин и князь Альбер II провели своих детей в школу. У принца Жака и принцессы Габриэллы, которым по 10 лет, начался новый учебный год и княжеская чета Монако поделилась снимками.