В платье с цветочным принтом и туфлях на шпильках: папарацци запечатлели помощницу Трампа возле самолета

Натали Харп / © Associated Press

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Помощницу президента США Дональда Трампа Натали Харп сфотографировали, когда она вместе с другими членами президентской команды направлялась к самолету Air Force One на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд.

Натали Харп / © Associated Press

Для перелета Харп выбрала облегающее платье длины миди с пестрым цветочным принтом, высокой горловиной, драпировкой спереди и без рукавов.

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Натали Харп / © Associated Press

Натали Харп / © Associated Press

Натали дополнила свой наряд бежевыми остроносыми туфлями-лодочками на высоких шпильках. Волосы она собрала в небольшой аккуратный пучок, а в макияже подчеркнула глаза. Уши Харп украсила жемчужными серьгами-пуссетами. В руке она несла вместительную черную сумку.

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Натали Харп / © Associated Press

Напомним, в последнее время имя помощницы все чаще фигурирует в западной прессе из-за ее постоянного присутствия рядом с Трампом. Это породило слухи о якобы романтических отношениях между ними и возможном разводе президента с Меланией Трамп. Представитель команды первой леди назвал такие предположения таблоидными сплетнями и подчеркнул, что Харп является преданной сотрудницей Белого дома.

В то же время никаких достоверных доказательств романа или официального подтверждения развода супругов Трампов нет. Распространяемые в соцсетях «фотографии», на которых президент якобы целует Харп, оказались созданными с помощью искусственного интеллекта. Их поддельность подтвердил анализ The Washington Post, а Белый дом также назвал снимки фейковыми.

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