В платье с узором и глубоким декольте: королева Мэри находится в поездке по Бразилии

Королева Дании Мэри отправилась с визитом в Брализию. В королевском аккаунте уже поделились фотографиеями с поездки.

Ее Величество посетила Национальный институт исследований Амазонки в Манаусе, а также была запечатлена за необычным занятием – кормлением детеныша ламантина.

Королева облачилась в красивое белом платье с узором и V-образным декольте, дополнив лук серьгами-висюльками, несколькими золотыми браслетами и подвеской с инициалами ее мужа Фредерика от бренда Halberstadt. У нее был маникюр в пастельных тонах, макияж на лице и распущены каштановые волосы.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

"Животный и растительный мир лесов Амазонки – нечто особенное. Около десяти процентов всего биоразнообразия мира принадлежит именно этому региону, и вчера Ее Величество Королева получила представление о разнообразной жизни этого региона", - говорится в сообщении дворца.

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В течение дня королева Мэри посетила тропические леса Амазонки и ее речные системы, а в Instagram опубликовали видео, как Ее Величество едет на моторной лодке. В этот раз она была облачена в рубашку и штаны цвета хаки.

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