В платье с V-образным вырезом и бархатной накидкой: элегантная первая леди Бразилии поужинала в Елисейском дворце

Президентские супруги Франции и Бразилии / © Associated Press

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Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва с супругой Розангелой да Силвой посетили государственный ужин, который по случаю их официального визита в Париж организовал президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон.

Президентские супруги Франции и Бразилии / © Associated Press

Первая леди Бразилии появилась там в элегантном образе. На ней было платье цвета индиго с рельефной полосатой фактурой и V-образным вырезом, сверху которого на ней была бархатная темно-синяя накидка.

Президентские супруги Франции и Бразилии / © Associated Press

Аутфит Розангела дополнила клатчем-футляром медного цвета и босоножками цвета металлик. Она сделала элегантную прическу, выпустив челку на одну сторону, нежный макияж с розовой помадой и темно-бежевый маникюр. Уши да Силва украсила лаконичными серьгами-кольцами, шею – золотой цепочкой, а руки – браслетом и кольцом.

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Президентские супруги Франции и Бразилии / © Associated Press

Президент Бразилии был одет в классический черный костюм, белую рубашку и синий галстук с принтом.

Президентские супруги Франции и Бразилии / © Associated Press

Напомним, Розангела да Силфа на официальный прием в Париже облачилась в яркий деловой костюм гранатового цвета, дополнив его туфлями в тон.