В платье с V-образным вырезом и на каблуках: Елена Зеленская на деловой встрече

Елена Зеленская в рамках ежегодной Конференции послов Украины встретилась с руководителями дипломатических учреждений, которых поблагодарила за работу.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Сказать, что работы украинским дипломатам в этом году добавилось, – ничего не сказать. Сказать, что ответственность возросла, – это тоже будет слишком слабо. Международная поддержка Украины и санкции против агрессора, поставка оружия и гуманитарной помощи, забота о наших вынужденных переселенцах в разных странах и информационная миссия – рассказывать, убеждать, противостоять пропаганде – сейчас все это – ежедневная работа нашего дипкорпуса. Так же, как и вся страна, наши дипломаты сейчас пишут новую историю Украины", — сказала первая леди.

В рамках конференции она также встретилась с супругами послов Украины. В прошлом году они впервые создали собственное объединение – платформу "Супруги украинских дипломатов".

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Теперь видим, какая это была правильная идея: в течение этого года российского вторжения все вы сотрудничали для нашей победы", — отметила Елена.

Они обсудили, как использовать их влияние на помощь Украине и как поддержать соотечественников за рубежом. Особенно важна тема – качественное образование для детей украинских вынужденных переселенцев.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече первая леди предстала в деловом аутфите. На ней было черное платье миди по фигуре с V-образным вырезом. Талию Зеленская подчеркнула черным кожаным ремешком и надела черные туфли-лодочки на каблуке.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала укладку с боковым пробором, нежный макияж и украсила уши золотистыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, первая леди в небесно-голубом платье вместе с украинскими детьми снялась в красивой фотосессии для музыкального рождественского проекта "Ти не один".

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