В платье с вырезами на плечах и цветочных серьгах: принцесса Алексия на сольном мероприятии

Ее Высочество присутствовала на церемонии присвоения имени судну VOX Alexia в Роттердаме, Нидерланды. VOX Alexia — это земснаряд с прицепным бункером, построенный международным морским подрядчиком Van Oord. Теперь он будет носит ее имя.

Принцесса Алексия / Фото: Getty Images

18-летняя принцесса Нидерландов прошлась по расстеленной специально для нее оранжевой дорожке в синем платье миди с открытыми плечами и рюшами на них. Наряд Алексия дополнила белой маленькой сумкой и босоножками в тон на высоких каблуках. В ушах у принцессы были крупные цветочные серьги, на пальце сверкало кольцо, а волосы она собрала в низкий хвост и накрутила локонами. На лице у девушки был легкий дневной макияж.

Принцесса Алексия / Фото: Getty Images

Напомним, летом принцесса Алексия отпраздновала 18-летие, а дворец поделился новыми фото в ее честь.

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