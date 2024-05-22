В платье с вырезами на талии: леди Амелия Виндзор на модном мероприятии

Член британской королевской семьи присутствовала на церемонии объявлении победителя Фонда дизайнерской моды BFC/Vogue в 180 House, которая прошла на днях в Лондоне.

Леди Амелия надела черное платье-макси без рукавов с вырезами с боков, которое дополнила черными балетками с застежками, надела золотую цепочку на шею и по несколько браслетов на запястья, распустила волосы и сделала легкий дневной макияж.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Леди Амелия – это та королевская особа, которую легко можно встретить на улицах британской столицы во время прогулок.

На днях девушка также посещала цветочную выставку в Челси, где появилась в сарафане в принт виши и обута в бело-серые кроссовки.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

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