В платье с вырезом и без белья: британская аристократка блистала на красной дорожке

На дорожку 46-летняя светская львица вышла в черном платье, которое надела без белья, с одним вырезом на талии и большим разрезом, обнажающим ее ногу. В руке Виктория держала черный с серебристым клатч, а обута была в черные босоножки на высоких шпильках, усыпанные стразами.

Наряд аристократки был с подкладкой с леопардовым принтом, а небольшой вырез на груди скреплялся маленькой брошью. Вечерний аутфит леди Виктория дополнила серьгами, крупным кольцом на пальце и золотым браслетом на запястье. Звезда сделала объемную укладку и вечерний макияж.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Леди Виктория Херви обычно всегда выходит на дорожки в пикантных луках и любит демонстрировать свое тело, местами обнаженное, на публике. Например, в прошлый раз она посетила премьерный показ триллера Sharper ("Шулер") с Джулианной Мур в главной роли в Лондоне и приехала на премьеру в прозрачном платье.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

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