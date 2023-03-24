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В платье с вырезом и без белья: британская аристократка блистала на красной дорожке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
777
Время на прочтение
1 мин
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В платье с вырезом и без белья: британская аристократка блистала на красной дорожке

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Британская аристократка леди Виктория Херви посетила премьерный показ фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров" в Cineworld Leicester Square в Лондоне.

На дорожку 46-летняя светская львица вышла в черном платье, которое надела без белья, с одним вырезом на талии и большим разрезом, обнажающим ее ногу. В руке Виктория держала черный с серебристым клатч, а обута была в черные босоножки на высоких шпильках, усыпанные стразами.  

Наряд аристократки был с подкладкой с леопардовым принтом, а небольшой вырез на груди скреплялся маленькой брошью. Вечерний аутфит леди Виктория дополнила серьгами, крупным кольцом на пальце и золотым браслетом на запястье. Звезда сделала объемную укладку и вечерний макияж.

Леди Виктория Херви / © Getty Images
Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Леди Виктория Херви обычно всегда выходит на дорожки в пикантных луках и любит демонстрировать свое тело, местами обнаженное, на публике. Например, в прошлый раз она посетила премьерный показ триллера Sharper ("Шулер") с Джулианной Мур в главной роли в Лондоне и приехала на премьеру в прозрачном платье

Леди Виктория Херви / © Getty Images
Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
777
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