В платье с вырезом и брошью-птичкой: Елена Зеленская обратилась к гостям Польской национальной оперы

Первая леди впервые за долгое время надела платье. Она выбрала наряд от украинского бренда.

Елена Зеленская записала видеообращение к гостям Польской национальной оперы, где состоялся концерт Ukrainian Freedom Orchestra (Украинский оркестр свободы). Его первая леди опубликовала в Instagram.

Мероприятие состоялось по случаю третьей годовщины полномасштабной войны России против Украины.

"Ukrainian Freedom Orchestra стал еще одним ответом на попытки России уничтожить не только Украину, но и нашу культуру. В то время, когда от российских бомб и ракет погибли уже десятки артистов и деятелей исскуства, наша обязанность — чтобы дело их жизни жило и звучало. Более того – чтобы язык культуры и искусства звучал сильнее, чем русские пушки. Считаю честью патронировать этот оркестр", – сказала первая леди.

Ukrainian Freedom Orchestra основала канадская дирижер украинского происхождения Кэри-Линн Уилсон в сотрудничестве с Метрополитен-оперой, Польской национальной оперой и Министерством культуры Украины в феврале 2022 года. Коллектив побывал в трех турах по самым известным концертным залам Европы и США.

"Сегодня прозвучала "Ода к радости" Бетховена. Гимн Европейского Союза. Но с небольшим отличием – исполнители заменили слово "радость" на "слава". Так что слава всем, кто сейчас защищает жизнь и свободу для всех. Слава Украине!" – подытожила Зеленская.

В видеообращении первая леди предстала в темно-синем платье с длинными рукавами и небольшим вырезом в зоне декольте от украинского бренда GASANOVA. Талию она подчеркнула черным тонким ремешком.

Зеленская сделала аккуратную укладку с боковым пробором, макияж в нежных оттенках, уши украсила лаконичными золотыми серьгами-кольцами, а к платью прикрепила красивую брошь в виде птички.

Напомним, Елена Зеленская в красивой вышиванке и золотых серьгах дала интервью для итальянского ток-шоу.

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