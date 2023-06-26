В платье с вырезом и на шпильках: Елена Зеленская в красивом образе снялась для испанского издания

Елена Зеленская дала интервью популярной газете Испании El Mundo. Она также снялась в стильной фотосессии для издания. В Instagram первая леди показала лучшие снимки из фотосета.

Перед объективом фотокамеры Елена предстала в черном платье миди с длинными рукавами и небольшим вырезом в зоне декольте. Наряд первая леди дополнила белыми туфлями на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит Зеленская дополнила укладкой с локонами, нежным макияжем и лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Украина отстаивает сейчас не только свои жизни, но и свои ценности, общие со всем нормальным человечеством, право каждого жить свободным и защищенным в своей стране.

Между тем российское общество движется в другую сторону. Пока мы добивались принятия Стамбульской конвенции по защите женщин от всех форм насилия – россияне закон на эту тему, наоборот, отменили. Мы идем к европейской толерантности по отношению ко всем своим гражданам. Это медленная трансформация, но она не происходит.

Мы принимаем, что люди – разные: в их национальностях, предпочтениях, идентичностях, самовыражении – и имеют право на это. Нападающий не допускает об этом мнения. Не так ли, собственно, и становятся нападающими?" – написала Зеленская.

Напомним, Елена Зеленская в черном костюме, слингбэках и за руку с мужем посетила "Книжный Арсенал" в Киеве.

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