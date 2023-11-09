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В платье с вырезом и открытыми плечами: как принцесса Диана встречалась с первой леди США Нэнси Рейган

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В платье с вырезом и открытыми плечами: как принцесса Диана встречалась с первой леди США Нэнси Рейган

Президент США Рональд Рейган и первая леди Нэнси Рейган с принцем Уэльским Чарльзом и принцессой Дианой / Фото: Associated Press

9 ноября 1985 года принц и принцесса Уэльские приезжали в США.

На этих снимках, сделанных в тот день запечатлены президент США Рональд Рейган и первая леди Нэнси Рейган, принц Уэльский Чарльз и его супруга принцесса Уэльская Диана. Кадр сделали во время ужина в честь принца и принцессы в Белом доме в Вашингтоне.

На принцесса черное вечернее платье с открытыми плечами и высокие перчатки, на шее жемчужный чокер, а в ушах серьги с камнями. Волосы уложены в прическу и на лице макияж. Нэнси Рейган одета в сверкающее вечернее платье, в ее ушах также серьги, а волосы уложены.

Президент США Рональд Рейган и первая леди Нэнси Рейган с принцем Уэльским Чарльзом и принцессой Дианой / © Associated Press
Президент США Рональд Рейган и первая леди Нэнси Рейган с принцем Уэльским Чарльзом и принцессой Дианой / Фото: Associated Press

Во время этого же визита Уэльских запечатлели в день приветствия с президентской четой США. Тогда на Диане был черный удлиненный блейзер с белыми пуговицами и воротником. А ее муж принц Чарльз был в темном костюме в полоску и в светлой рубашке.

Президент США Рональд Рейган и первая леди Нэнси Рейган с принцем Уэльским Чарльзом и принцессой Дианой / © Associated Press
Президент США Рональд Рейган и первая леди Нэнси Рейган с принцем Уэльским Чарльзом и принцессой Дианой / Фото: Associated Press

С тех пор прошло много времени. Чарльз стал королем и на днях впервые в лице монарха провел свое первое открытие государственного парламента в Лондоне. Сопровождала его на мероприятии вторая супруга – королева Камилла.

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Дата публикации
Просмотры
794
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