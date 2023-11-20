В платье с вырезом "лодочка" и цветочном ободке: кронпринцесса Виктория на Дне памяти в Германии

Будущая королева и нынешняя кронпринцесса Виктория вместе с супругом кронпринцем Даниэлем находится в стране с официальным визитом.

Вчера, кронпринцесса и кронпринц вместе с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером посетили президентский дворец - берлинский дворец в северной части парка Тиргартен, в Национальный день траура в Германии

Так называемый День памяти, который впервые отмечался в 1952 году, является памятью о военнослужащих вооруженных сил всех стран, а также гражданских лиц, погибших в вооруженных конфликтах, а также жертвам насильственного угнетения.

Кронпринц Даниэль, кронпринцесса Виктория и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер / Фото: Getty Images

На Виктории в этот день было черное платье By Malina с вырезом "лодочка", образ дополнял черный обруч на голове с цветами от Tim Martenson. Принцесса собрала волосы в низкий пучок, сделала дневной макияж с блестящими тенями на веках и надела серьги-гвоздики с жемчужинами. Под мышкой Виктория держала черный клатч, а на ее запястье сверкал браслет.

Днем ранее в твидовом жакете и юбке кронпринцесса Виктория посетила Гессенскую государственную канцелярию.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

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