В платье с вырезом "лодочка" и в ободке: королева Максима прибыла с визитом в Южную Африку

Король и королева Нидерландов отправились с государственным визитом в Южную Африку.

Короля Виллема-Александра и королеву Максиму на официальной церемонии приветствовал президент Сирил Рамафос в Union Buildings в Йоханнесбурге.

Королева Максима в Южной Африке / Фото: Associated Press

На 52-летней королеве было яркое платье с вырезом "лодочка" и огромным декором на одном рукаве. К аутфиту она подобрала синие туфли из кожи на высоких каблуках, синий замшевый клатч и перчатки. У нее в ушах сверкали роскошные серьги с бриллиантами, на пальце было кольцо с крупным камнем и несколько браслетов.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Также Максима подобрала к образу ободок в тон, в макияже подчеркнула глаза, а губы оставила натуральными. Волосы ее были собраны в прическу.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

А ранее мы рассказывали, как бельгийская королева Матильда повторила образ Максимы на приеме во дворце. На дамах были одинаковых платья только разных цветов.

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