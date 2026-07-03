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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
74
Время на прочтение
1 мин

В платье с вырезом "лодочка": стильна королева Матильда посетила мероприятие во дворце

Королева Матильда посетила выставку во время дней открытых дверей в Королевском дворце в Брюсселе.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Для выхода в свет Ее Величество выбрала голубое платье с вырезом «лодочка» и кейпом, обула светлые туфли-лодочки кремового оттенка с бантами сзади и дополнила лук золотистым клатчем, серьгами-висюльками с камнями, а также несколькими золотыми браслетами и часами на запястье.

Королева сделала свою фирменную укладку и легкий макияж, который подчеркивал ее природные черты лица. А на пальце у Матильды сверкало ее помолвочное кольцо с сапфировым камнем.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

В этот раз образ королевы был красивым и ярким, а ранее на этой неделе мы видели ее в более скромном аутфите, когда Ее Величество вместе с мужем королем Филиппом посетила памятную церемонию.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
74
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