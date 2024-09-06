В платье с вырезом на декольте и кейп-накидкой: Сара Йоркская блистала на красной дорожке

Сара Йоркская вместе с певицей Элли Голдинг вышла на красную дорожку благотворительного гала-вечера в поддержку охраны окружающей среды в Швеции.
Герцогиня Йоркская вышла на дорожку в шведском городе Гетеборге в великолепном изумрудном платье из крепа от Safiyaa с пикантным вырезом на декольте и кейп-накидкой, сочетая наряд с изумрудными туфлями-лодочками на каблуках и миниатюрным замшевым клатчем в тон.
Рыжие волосы Сара уложила в прическу, сделала выразительный вечерний макияж и надела серьги-висюльки. Герцогиня сияла, позируя фотографам на красной дорожке перед церемонией вручения наград фонда The Perfect World Foundation.
Ежегодно на этом блестящем, полном звезд мероприятии почетная награда вручается общественному деятелю, внесшему вклад в глобальные усилия по охране природы.
Сара появилась на мероприятии в компании 37-летней певицы Элли Голдинг, которая выбрала для этого мероприятия платье цвета шампанского, украшенное пайетками на декольте и распустив белокурые длинные волосы.
Элли и Сару познакомила младшая дочь герцогини – принцесса Евгения, которая дружит с певицей. Элли Голдинг присутствовала на свадьбе Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка в октябре 2019 года в Виндзорском замке и даже выступила для пары на вечеринке в Royal Lodge.
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